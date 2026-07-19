Il kompagno passato da Marx a Vannacci
Un ex comunista con una lunga storia politica ha cambiato più volte schieramento. Dopo aver militato nel Pci, si è unito a Rifondazione e poi ha seguito Cossutta nel Pdci. Tuttavia, in seguito, ha rotto anche con quest’ultima formazione. La sua traiettoria indica una tendenza a cambiare frequentemente orientamento politico, passando da posizioni di sinistra radicale a scelte più critiche o diverse nel corso degli anni.
Ex comunista di ferro, ha la tendenza al «rovesciamento del tavolo». Dopo il Pci andò in Rifondazione, poi seguì Cossutta nel Pdci e, infine, strappò pure con quest’ultimo. Oggi, a chi gli chiede perché parli con il Generale, risponde evocando la «realpolitik». Cognome e nome: Rizzo Marco. Torino, 1959. Aka – conosciuto anche come – Mastro Lindo. Yul Brynner. In breve: il Crapa Pelada (copyright by Quartetto Cetra) dei sinistrati. Rizzo: «Sono caparbio, determinato, anche un po’ figlio di puttana», così a Claudio Sabelli Fioretti per Sette del 20 maggio 2004. L’ultimo comunista ancora circolante su piazza, almeno quella social, mentre i Fausto Bertinotti, i Franco Giordano, gli Oliviero Diliberto, i Paolo Ferrero, financo i Nichi Vendola, sono scomparsi dai radar. 🔗 Leggi su Laverita.info
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