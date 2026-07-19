il kompagno passato da marx a vannacci

Notizia in breve

Un ex comunista con una lunga storia politica ha cambiato più volte schieramento. Dopo aver militato nel Pci, si è unito a Rifondazione e poi ha seguito Cossutta nel Pdci. Tuttavia, in seguito, ha rotto anche con quest’ultima formazione. La sua traiettoria indica una tendenza a cambiare frequentemente orientamento politico, passando da posizioni di sinistra radicale a scelte più critiche o diverse nel corso degli anni.