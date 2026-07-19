Il gioiello di Fiorenzuola va tutelato dal rischio incendi
La spiaggia di Fiorenzuola non compare nelle carte nautiche né nel Piano Spiaggia Comunale, rendendo difficile la sua tutela contro il rischio incendi. La mancanza di documentazione ufficiale la rende invisibile alle autorità competenti. Questa assenza ostacola le misure di sicurezza e di prevenzione, lasciando il sito senza un quadro normativo chiaro e senza strumenti di controllo.
La spiaggia di Fiorenzuola per la burocrazia semplicemente non c’è, perché né le carte nautiche la registrano, né è inserita nel Piano Spiaggia Comunale. Eppure è al centro delle polemiche sul rischio incendi. L’arenile è relativamente nuovo: è nato grazie alle scogliere collocate a protezione della falesia. Il vuoto normativo è supplito solo parzialmente da un’ordinanza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto oltre venticinque anni fa che limita l’area balneabile a una striscia di soli 270 metri, con due cartelli di confine. Ma la spiaggia negli anni si è allargata a 1400 metri che, ogni estate, vengono frequentati da numerosi bagnanti italiani e stranieri e sono persino stati eletti dal Guardian tra i più belli d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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