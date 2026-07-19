La spiaggia di Fiorenzuola per la burocrazia semplicemente non c’è, perché né le carte nautiche la registrano, né è inserita nel Piano Spiaggia Comunale. Eppure è al centro delle polemiche sul rischio incendi. L’arenile è relativamente nuovo: è nato grazie alle scogliere collocate a protezione della falesia. Il vuoto normativo è supplito solo parzialmente da un’ordinanza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto oltre venticinque anni fa che limita l’area balneabile a una striscia di soli 270 metri, con due cartelli di confine. Ma la spiaggia negli anni si è allargata a 1400 metri che, ogni estate, vengono frequentati da numerosi bagnanti italiani e stranieri e sono persino stati eletti dal Guardian tra i più belli d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il gioiello di Fiorenzuola va tutelato dal rischio incendi"

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