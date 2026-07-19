Il caso Lagarde scuote la Bce | burnout favoritismi e accuse di censura
Diversi dipendenti della Bce hanno accusato la governance di favoritismi e censura, mentre alcuni riferiscono di sentirsi sotto pressione e di aver subito burnout. Un ex dirigente ha commentato che in passato Draghi si impegnava nel lavoro, mentre ora si sostiene che la gestione attuale abbia portato a un clima di tensione e insoddisfazione tra il personale. Le accuse si concentrano su pratiche di favoritismo e sulla limitazione della libertà di espressione all’interno dell’istituzione.
Draghi lavorava per la Bce, mentre la signora ha fatto in modo che la Bce lavorasse per lei». Non sono pochi i dipendenti della Banca centrale europea che all’indomani dell’intervista a Les Echos con la quale Christine Lagarde smentiva sé stessa annunciando il probabile addio anticipato alla presidenza dell’Eurotower, commentavano così, in modo sarcastico, le sue parole. Sarcasmo misto a sconcerto, perché nel botta e risposta con il principale quotidiano economico francese, Madame Lagarde è riuscita in un sol colpo a confermare tutte le critiche che hanno accompagnato il suo mandato, ormai quasi settennale, a Francoforte. A partire dalla scarsa credibilità personale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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