Il caso Lagarde scuote la Bce | burnout favoritismi e accuse di censura

Notizia in breve

Diversi dipendenti della Bce hanno accusato la governance di favoritismi e censura, mentre alcuni riferiscono di sentirsi sotto pressione e di aver subito burnout. Un ex dirigente ha commentato che in passato Draghi si impegnava nel lavoro, mentre ora si sostiene che la gestione attuale abbia portato a un clima di tensione e insoddisfazione tra il personale. Le accuse si concentrano su pratiche di favoritismo e sulla limitazione della libertà di espressione all’interno dell’istituzione.