Perugia si conferma tra le città italiane più calde durante il mese di giugno, con temperature massime superiori alla media degli ultimi dieci anni. Le rilevazioni indicano un aumento delle temperature rispetto agli anni precedenti, contribuendo a condizioni di caldo intenso. La città si colloca tra le località più colpite dal rialzo termico, con effetti potenzialmente dannosi per le persone più vulnerabili, come gli anziani. I dati sono stati raccolti e confrontati con le medie storiche di giugno degli ultimi dieci anni.

Le variazioni della temperatura massima, tra giugno 2026 e la media dei mesi di giugno degli ultimi dieci anni, mostrano come Perugia sia anche quest’anno una delle città più calde in Italia. Un fattore che ha lasciato il segno sull’aumento dei decessi di persone anziane, secondo quanto rivela il Rapporto del sistema nazionale di sorveglianza della mortalità del Ministero della Salute e della Protezione civile e che colloca il capoluogo tre le realtà più problematiche in questo senso. Emerge, infatti, che nella seconda ondata di caldo, quella tra il 18 e il 30 giugno, Perugia abbia avuto un aumento di morti di persone anziane tra i più alti in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il caldo che uccide gli anziani . Perugia città peggiore d’Italia : "Pesano le alte temperature"

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