Sono stati segnalati diversi modelli di mocassini estivi venduti in negozi e online. Questi mocassini sono disponibili in vari colori e materiali, e vengono indossati sia in città che in spiaggia. La scarpa è nota per il suo stile che richiama l’abbigliamento college e old money. La vendita di questi mocassini ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente, con molte richieste provenienti da clienti di diverse età.

Una delle scarpe più controverse, quasi al pari delle ballerine, che attira sguardi più o meno di ammirazione. Sono i mocassini estivi, che lasciano spazio a tantissime interpretazioni e look, che danno quell’impressione un po’ college, un po’ old money. E, se acquistati nel modo giusto, possono essere la scarpa perfetta da portare sia in ufficio che in vacanza. Il mocassino estivo è la scarpa perfetta per l’estate: ecco perché. Ma qual è la differenza con la versione invernale? Le forme si fanno più sottili, la pelle diventa morbida e tutto l’impianto è sicuramente meno rigido. Anche le palette di colori virano verso nuance naturali e luminose, ma anche sgargianti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I mocassini estivi sono la scarpa estiva per eccellenza (in città e in spiaggia)

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