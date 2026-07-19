Con l’arrivo dell’estate, le tendenze moda puntano su top senza maniche e con scollature all’halter, che mettono in risalto spalle e schiena. La scollatura allacciata dietro al collo sta tornando popolare, seguendo lo stile Y2K. Questa scelta stilistica si nota nelle collezioni stagionali, con capi che privilegiano linee geometriche e un’estetica nostalgica.

Con l’arrivo della bella stagione, la moda si libera delle maniche e punta tutto su una sensualità geometrica, nostalgica e decisamente magnetica. Il vero protagonista dell’estate è l’ halter neck, la scollatura allacciata dietro al collo che sta vivendo un ritorno trionfale sull’onda dell’inarrestabile estetica Y2K. Ma perché questa ossessione è esplosa proprio adesso? La risposta è semplice: è il capo perfetto per far risaltare al massimo l’abbronzatura e farci sentire subito sexy con il minimo sforzo. In più, è l’alleato definitivo per valorizzare una schiena scolpita e braccia toniche, cavalcando l’amatissimo trend della “muscle mummy” che celebra la forza e la definizione muscolare femminile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Halter Mania: i top estivi che mettono in primo piano spalle e schiena

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