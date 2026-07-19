Guidare in Europa | pedaggi limiti di velocità alcol prezzo benzina Tutte le informazioni

Notizia in breve

In Europa, il limite di velocità varia tra 30 e 130 kmh a seconda del paese e del tipo di strada. La maggior parte dei Paesi impone limiti di alcol nel sangue tra 0,0 e 0,5 gl. I pedaggi autostradali sono richiesti in molte nazioni, con tariffe diverse. Il prezzo della benzina oscilla tra circa 1,50 e 2 euro al litro. La circolazione di veicoli a motore è soggetta a norme specifiche, diverse da paese a paese.