GUIDA TV 19 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera, in televisione, si svolgeranno numerosi programmi tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La programmazione include film, talk show e serie tv, con orari variabili. I telespettatori potranno scegliere tra diverse proposte, mentre si attende di scoprire quale trasmissione otterrà i maggiori ascolti serali. La guida completa dei programmi è disponibile online, con dettagli su orari e canali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:00 23:40 Spagna-Argentina Notti Mondiali ultima puntata Calcio Talk Show Rai2 21:00 22:40 Amore e Passione a Sylt 1ªTv Non Preoccuparti delle Piccole Cose Film Film Rai3 21:30 23:10 Che Ci Faccio Qui R Tg3 Inchieste Notiziario Rete 4 21:30 00:50 Vi Presento Joe Black Liberi Sognatori: La Scorta di Borsellino Film Doc. Canale 5 21:50 00:20 Racconto di una Notte 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:20 23:30 Sotto il Sole di Riccione Sotto il Sole di Amalfi Film Film La7... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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