Guerra in Iran la diretta di oggi 19 luglio
Oggi, nel settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, il bilancio delle vittime tra le forze statunitensi è aumentato. La situazione militare si intensifica con nuovi scontri e danni registrati sul campo. Le operazioni continuano senza sosta, mentre le forze coinvolte affrontano un escalation di violenza. La crisi si protrae senza segnali di de-escalation.
Il settimo giorno di attacchi Usa in Iran segna un ulteriore passo nell’escalation del conflitto, con l’aggravarsi del bilancio delle vittime tra le forze statunitensi. Il Comando Centrale Usa ha riferito che due militari sono rimasti uccisi nei raid iraniani di venerdì contro una base in Giordania, aggiungendo che un militare risulta attualmente disperso e altri quattro sono stati ricoverati per cure mediche per poi essere dimessi. Dall’inizio della guerra, 16 militari statunitensi sono stati uccisi e oltre 430 sono rimasti feriti. Gli obiettivi della nuova ondata di raid annunciata dal Centcom ha riguardato siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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GUERRA IN IRAN : QUESTA VOLTA è DIVERSO
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