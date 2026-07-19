Gotze si racconta | dal gol Mondiale all’ipotesi Juventus passando per Messi Klopp e Tuchel
Mario Gotze ha ripercorso la sua carriera in un’intervista a The Athletic, ricordando il gol decisivo in finale mondiale. Ha parlato dei momenti più significativi, dei rimpianti e dei ricordi legati a quella vittoria. Gotze ha anche menzionato un retroscena di mercato riguardante la Juventus, senza specificare dettagli. Ha citato anche incontri con Messi, Klopp e Tuchel, riflettendo sui rapporti con questi allenatori e giocatori durante la sua carriera.
Gotze tra carriera, rimpianti e ricordi Mondiali: il fantasista tedesco ricorda il suo gol in finale e svela un retroscena di mercato sulla Juventus. Mario Gotze si racconta in una lunga intervista concessa a The Athletic, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Dalle pressioni del calcio moderno al gol che ha deciso la finale del Mondiale 2014 contro l’ Argentina di Lionel Messi, fino ai retroscena di mercato legati alla Juventus e al mancato trasferimento in Italia. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il centrocampista tedesco, classe 1992, oggi in forza all’ Eintracht Francoforte, resta uno dei profili più iconici del calcio europeo dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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