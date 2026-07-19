Gotze si racconta | dal gol Mondiale all’ipotesi Juventus passando per Messi Klopp e Tuchel

Notizia in breve

Mario Gotze ha ripercorso la sua carriera in un’intervista a The Athletic, ricordando il gol decisivo in finale mondiale. Ha parlato dei momenti più significativi, dei rimpianti e dei ricordi legati a quella vittoria. Gotze ha anche menzionato un retroscena di mercato riguardante la Juventus, senza specificare dettagli. Ha citato anche incontri con Messi, Klopp e Tuchel, riflettendo sui rapporti con questi allenatori e giocatori durante la sua carriera.