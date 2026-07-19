Gli stick labbra con SPF rappresentano una soluzione pratica per proteggere le labbra dai raggi UV. La protezione solare è fondamentale per prevenire danni causati da UVA e UVB, che aumentano il rischio di melanoma. Questi prodotti sono pensati per essere facilmente applicati e portati con sé, offrendo un modo semplice per integrare la protezione solare nella routine quotidiana. La loro diffusione si rivolge anche a chi cerca un’alternativa comoda ai classici spray o creme.

Che la protezione solare sia assolutamente necessaria e imprescindibile è dato ormai noto (almeno, ai più). I fattori di rischio melanoma passano soprattutto per la protezione dai raggi UVA e UVB, rendendo necessario indossare la protezione solare su tutto il corpo. Ciò che a volte passa inosservato è, però, una parte fondamentale del viso, ovvero le labbra. In commercio esistono tantissimi stick labbra con SPF che possono ovviare a questa esigenza. Lo stick labbra con SPF è l’alleato dell’estate. Quando le labbra iniziano a tirare e diventano ruvide, si seccano e danno come effetto principale quello di coprirsi di piccole pellicine e possono dare una sensazione di bruciore o pizzicore che non passa con il semplice balsamo labbra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli stick labbra con SPF sono la svolta per le pale girls (e non solo)

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