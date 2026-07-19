Il membro del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato che, dopo il risultato negativo del referendum, la politica dovrebbe intervenire riformando il metodo di nomina dei membri del Csm attraverso il sorteggio, escludendo l'influenza politica. Ha aggiunto che la politica dovrebbe lasciare la magistratura autonoma e che questa riforma potrebbe contribuire a garantire maggiore indipendenza. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità o sulle tempistiche di eventuali cambiamenti.

Ponza, 17 lug. (AdnkronosLabitalia) - "Io penso che oggi la politica dovrebbe fare una cosa. Siccome il referendum è stato perso, ha vinto il no e quindi va rispettata la vittoria del no e va rispettato il fatto che la Costituzione non si deve toccare, però facciamo una cosa diversa: iniziamo a mettere la politica fuori dalla magistratura a questo punto. 25 e 26 ottobre ci saranno le nuove elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura. Sapete come si svolgeranno? Con lo stesso meccanismo di prima. Cioè i magistrati cooptano quelli che andranno al Consiglio Superiore della Magistratura. Diamo un primo segnale. Vogliamo mettere la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia, Palamara: "Politica fuori da magistratura, sorteggio per Csm"

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Gratteri: Questa riforma serve solo ad indebolire la magistratura, è uninvoluzione democratica

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Si parla di: Palamara propone il sorteggio dei membri laici del nuovo Csm.

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