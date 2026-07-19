La prima domanda che pone Furious non è chi abbia ucciso. Non è nemmeno chi riuscirà a catturare chi. La domanda, molto più scomoda, è un’altra: fino a che punto siamo disposti a giustificare una persona quando comprendiamo le ragioni della sua rabbia? La nuova serie thriller creata da Elizabeth Meriwether, autrice conosciuta soprattutto per New Girl e The Dropout, mette una di fronte all’altra due donne apparentemente collocate ai lati opposti della legge. Alice Black, interpretata da Emmy Rossum, è un’agente dell’Fbi impegnata nella caccia a una serial killer misteriosa e metodica, Catherine, interpretata da Lola Petticrew. Ma mentre le loro vite iniziano a intrecciarsi, la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato diventa sempre meno rassicurante. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Furious», Emmy Rossum oltre il bene e il male: quando la giustizia diventa ossessione

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