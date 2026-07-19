Fuoco vivo vicino alla base cinese | cosa c’è dietro la strana mossa degli Usa

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze armate di Stati Uniti e Francia hanno concluso un’esercitazione militare con fuoco reale nel poligono di Arta, a Gibuti. L’evento si è svolto recentemente e ha coinvolto le due nazioni in un’operazione congiunta. La manovra si è concentrata sulla simulazione di combattimenti e pratiche di tiro. La regione di Gibuti è considerata strategica, ma non sono stati forniti dettagli sulle eventuali implicazioni di questa esercitazione.

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Le forze armate di Stati Uniti e Francia hanno appena concluso un'importante esercitazione militare con fuoco reale nel poligono di Arta, a Gibuti, rafforzando la cooperazione tra i due Paesi in una delle aree più sensibili del pianeta. L'attività ha coinvolto controllori aerei avanzati americani e velivoli francesi impegnati in missioni di supporto ravvicinato. Attenzione però, perché il dettaglio più interessante riguarda la posizione geografica dell'addestramento, e cioè a pochi chilometri dalla prima base militare permanente della Cina all'estero. La strana esercitazione militare degli Usa. Secondo quanto riportato dal sito Defence Blog,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Special Forces Join Mercenaries to Storm a Pirate Base and Rescue the Hostages

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