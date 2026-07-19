Nicola Fratoianni ha criticato una nuova legge elettorale, definendola anticostituzionale perché prevede un grande premio di maggioranza e viola le prerogative del Presidente della Repubblica. La legge indica già al momento del deposito del programma elettorale della coalizione il candidato premier. Fratoianni ha anche affermato che la palude politica si trova a destra.

Roma, 18 luglio 2026 – Nicola Fratoianni perché ritiene la nuova legge elettorale anticostituzionale? “Perché prevede un enorme premio di maggioranza; viola le prerogative del Presidente della Repubblica con l’indicazione del candidato premier già al deposito del programma elettorale della coalizione. Peraltro con un emendamento inserito notte tempo che rischia di buttare al mare un milione di voti. È un tentativo di introdurre il premierato tramite legge ordinaria, approvato a colpi di maggioranza a meno di un anno dalle elezioni”. Cosa significa a livello politico quello che è successo con il voto sulle preferenze? “Dentro la maggioranza è partita la “notte dei lunghi coltelli”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fratoianni (Avs): “No a questa legge truffa. La palude? È a destra”

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