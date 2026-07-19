Durante la partita, le difese di entrambe le squadre hanno ricevuto molte insufficienze, con alcune eccezioni come Spence e Konsa che si sono distinte. Theo Hernandez è stato ridicolizzato e ha ottenuto un voto basso, mentre Rashford ha brillato con un punteggio di 7. Tra i francesi, il migliore è stato Mbappè, mentre tra gli inglesi si è distinto Saka.

Fioccano insufficienze per le difese di entrambe le squadre, si salvano Spence e Konsa. Mbappè il migliore dei francesi, Saka degli inglesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Inghilterra, le pagelle: Theo ridicolizzato, 4. Rashford brillante, 7

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