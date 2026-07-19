Fotovoltaico idea ’salva ambiente’ | Si sfruttino i tetti dei capannoni

Notizia in breve

L’associazione Hq Monza segnala che molti impianti fotovoltaici sono stati installati su terreni agricoli e aree verdi, riducendo gli spazi naturali disponibili. I Comuni precisano che non hanno strumenti per bloccare i progetti in corso. La proposta avanzata è di sfruttare i tetti di capannoni industriali per l’installazione di pannelli solari, evitando di occupare suolo agricolo e parchi.