Fotovoltaico idea ’salva ambiente’ | Si sfruttino i tetti dei capannoni
L’associazione Hq Monza segnala che molti impianti fotovoltaici sono stati installati su terreni agricoli e aree verdi, riducendo gli spazi naturali disponibili. I Comuni precisano che non hanno strumenti per bloccare i progetti in corso. La proposta avanzata è di sfruttare i tetti di capannoni industriali per l’installazione di pannelli solari, evitando di occupare suolo agricolo e parchi.
Fotovoltaico che divora suolo agricolo e parchi. Il grido d’allarme arriva dall’associazione Hq Monza che fa un riepilogo dei progetti sul territorio, mentre i Comuni spiegano che non possono opporsi. La soluzione c’è: i tetti dei capannoni industriali. Succede nel pieno della Brianza densamente urbanizzata, che dovrebbe difendere la poca terra libera rimasta. A Monza l’ultimo caso è alla Boscherona, previsti 72mila metri quadrati di pannelli secondo una tecnica che è stata chiamata “agrivoltaico”. I pannelli verranno messi su pali alti 2 o 3 metri, sotto i quali i tecnici sostengono che sarà possibile coltivare. Secondo gli ambientalisti, invece, gli impianti riducono il passaggio dei raggi solari, alterando il microclima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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