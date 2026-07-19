Fiorella Mannoia ha annunciato un tour con un concerto dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. L’artista ha dichiarato di aver preso un impegno importante con questo spettacolo, che sarà un omaggio ai due cantautori. Il concerto, definito come evento, sarà in programma a Mannoia, e si tratta di una performance che rende omaggio alla musica di De André e Fossati. La cantante ha espresso entusiasmo per questa produzione.

PECCIOLI (Pisa) "Con questo spettacolo mi sono presa un impegno. un grande impegno" dice Fiorella Mannoia nell’attesa di portare il suo omaggio a De André e Fossati di ’Anime Salve-Trent’anni’ martedì prossimo all’anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli sotto l’egida di ’11 Lune’, il 7 agosto a Castiglioncello, il 9 a Forte dei Marmi, e ancora l’11 ottobre ad Assisi, il 17 novembre a Firenze. "Ma un grosso impegno se l’è preso pure mio marito Carlo Di Francesco che l’ha arrangiato, perché mettere mano a queste canzoni e metterci del nostro senza snaturarle è stato un lavoro molto complesso, se si vuole azzardato, fatto, però, con tutto l’amore di cui siamo capaci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorella omaggia De André e Fossati. In tour il concerto evento di Mannoia

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Il rapporto di Fiorella Mannoia con Fabrizio De André e Ivano Fossati - RTL 102.5

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