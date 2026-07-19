Stasera alle 21 si svolge la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, con uno spettacolo di metà partita che si svolgerà per la prima volta nella storia del torneo. L’halftime show avrà una durata di circa 20 minuti ed è trasmesso in streaming. La cerimonia prevede l’esibizione di diversi artisti, con un set musicale che si svolgerà durante l’intervallo della partita.

Halftime show finale Mondiali 2026: cantanti, a che ora, durata e streaming. Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, la finale (tra Spagna e Argentina), in programma stasera – 19 luglio 2026 alle ore 21 – avrà anche un halftime show, uno spettacolo sul modello del Super Bowl. Un vero e proprio show sul prato del New Jersey Stadium di New York che intratterrà i tifosi e appassionati di calcio tra il primo e il secondo tempo della finalissima. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Cantanti. Il protagonista principale sarà Justin Bieber, pronto a esibirsi davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Con lui ci saranno Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay, con Chris Martin impegnato nella direzione artistica dello show. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo

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