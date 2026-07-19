fantacampionato mondiale i 3 top e i 3 flop di francia inghilterra

L'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella partita per il terzo posto del Mondiale 2026. I Tre Leoni sono passati in vantaggio nel primo tempo con i gol di Rice, Konsa e una doppietta di Saka, chiudendo i primi 45 minuti sul 4-0. La Francia ha segnato quattro reti nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4.

L'Inghilterra conquista il terzo posto al Mondiale 2026 al termine di una partita spettacolare, battendo la Francia 6-4. I Tre Leoni mettono in discesa la sfida già nel primo tempo con i gol di Rice e Konsa e la doppietta di Saka, chiudendo i primi 45 minuti sul clamoroso 4-0. Nella ripresa i Bleus reagiscono trascinati da Mbappé, che sale a quota 10 reti in questo Mondiale, e Barcola, arrivando fino al 4-3. Saka, però, completa la sua tripletta su rigore e ristabilisce il doppio vantaggio inglese. Dembélé riapre ancora il match con il 5-4, ma nel recupero è Bellingham a firmare il definitivo 6-4 che regala all'Inghilterra il gradino più basso del podio iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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