Il Comune di Palmoli ha concesso il permesso definitivo per la costruzione di una nuova casa a una famiglia che vive nel bosco. La decisione permette così il ritorno dei figli nella loro abitazione. La ristrutturazione e la ricostruzione sono ora possibili grazie a questa autorizzazione, che segna un passaggio importante per la famiglia coinvolta. La riapertura della strada per il progetto rappresenta un passo avanti nel processo di ricostruzione.

Per la famiglia Trevallion si apre una settimana decisiva. Il Comune di Palmoli ha infatti rilasciato il permesso definitivo per costruire la nuova abitazione sulla proprietà della coppia anglo-australiana, un passaggio che secondo l’avvocato Simone Pillon potrebbe influire sulla decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila chiamato a valutare il ricongiungimento dei tre figli con i genitori. I lavori potranno partire nei prossimi giorni. A comunicare la novità è stato il legale di Nathan e Catherine, che ha spiegato come il via libera amministrativo consenta di avviare a breve i lavori per la nuova casa. “Il Comune di Palmoli ha... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, via libera alla nuova casa: si riapre la strada per il ritorno dei figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La famiglia nel bosco, allontani dalla mamma: nuova struttura per i bimbi

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, nuova svolta: chiesto il ritorno immediato dei figli casaUn avvocato ha presentato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila un’istanza di 99 pagine chiedendo il ritorno immediato dei figli in famiglia.

Famiglia nel bosco, Pillon: “Depositata l’istanza per il ritorno a casa dei figli”La difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ha presentato un'istanza in tribunale per ottenere il ritorno dei figli.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma si commuove pensando alla decisione sul ricongiungimento con i figli; Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa (da 70 metri quadri) vicino al rudere: c'è il via libera ai lavori; Famiglia nel bosco, la mamma si commuove pensando alla decisione sul ricongiungimento con i figli; Macchine parcheggiate sulla pista ciclabile in via Piaggio.

Ma voi ve le immaginate le liste della Lega Nord alle prossime elezioni? Roggero, Cinturrino il poliziotto di Rogoredo, Chico Forti, cinque seggi se li porta via solo la famiglia nel bosco... Chi altro? x.com

Famiglia nel bosco, lunedì le ultime memorie difensive poi i giudici decidono. L’avvocato Pillon: Ora c’è anche il via libera alla nuova casaIl Comune di Palmoli ha rilasciato il permesso a costruire. Il Tribunale per i minorenni dovrà esaminare gli atti e decidere sull'istanza di rientro dei minori ... ilfattoquotidiano.it

Nuova casa nel bosco, via libera ai lavoriPalmoli Un progetto di vita da ricostruire e un cantiere che potrebbe segnare il nuovo capitolo della famiglia nel bosco. L'ufficio tecnico del Comune di Palmoli ha rilasciato il permesso ... ilmessaggero.it