L’edizione 2026 del Gran Premio del Belgio di F1 scatterà alle ore 15:00 di domenica 19 luglio. Il decimo dei ventidue atti dell’attuale Mondiale vedrà la Mercedes di Kimi Antonelli scattare dalla pole position, affiancata dalla Red Bull pilotata dall’idolo locale Max Verstappen. In seconda fila l’altra Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc, con Lewis Hamilton subito dietro. Questi ultimi hanno beneficiato dalla penalità inflitta a Lando Norris, che sulla sua McLaren ha montato una nuova power unit. L’inglese scatterà dalla tredicesima casella e rappresenterà il classico “cavallo di rincorsa” della gara. Aspettiamoci una grande rimonta da parte sua, poiché le monoposto color papaya sono piuttosto competitive. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, GP Belgio 2026. Antonelli fra i due fuochi Verstappen e Russell. Ferrari appena dietro, in cinque per vincere

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