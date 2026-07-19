Ex Casa del Fascio di Carpinello | Demolizione poi un parcheggio | No quel luogo si può sfruttare
L’ex Casa del Fascio di Carpinello è stata al centro di un dibattito sulla sua futura destinazione. Recentemente, alcune fonti hanno riferito che l’edificio sarà demolito e sostituito con un parcheggio. Tuttavia, altri affermano che l’immobile può essere riutilizzato e non deve essere necessariamente abbattuto. L’edificio, che ha avuto diverse funzioni nel corso degli anni, è stato messo in vendita circa dieci anni fa e non ha ancora trovato una destinazione definitiva.
L’ex Casa del Fascio di Carpinello è cambiata spesso. È stata simbolo del Ventennio, poi Casa del Popolo e circolo, dunque un punto di ritrovo. Da una decina d’anni, però, non riesce a scrollarsi di dosso l’unica identità che nessuno sembra volere: quella d’immobile in vendita. Anche la nuova asta indetta dal Comune il 9 giugno è andata deserta: 217mila euro il prezzo di partenza a fronte di un valore stimato in 250mila. E così, per il vecchio edificio di via Cervese 240, il passato continua ad avere molti più nomi del futuro. Una storia lunga più di un secolo, quella del fabbricato che fa parte del nucleo storico consolidato della frazione.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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