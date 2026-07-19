Ex Casa del Fascio di Carpinello | Demolizione poi un parcheggio | No quel luogo si può sfruttare

Notizia in breve

L’ex Casa del Fascio di Carpinello è stata al centro di un dibattito sulla sua futura destinazione. Recentemente, alcune fonti hanno riferito che l’edificio sarà demolito e sostituito con un parcheggio. Tuttavia, altri affermano che l’immobile può essere riutilizzato e non deve essere necessariamente abbattuto. L’edificio, che ha avuto diverse funzioni nel corso degli anni, è stato messo in vendita circa dieci anni fa e non ha ancora trovato una destinazione definitiva.