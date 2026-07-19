Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 19 luglio 2026
L’estrazione VinciCasa si è svolta alle 20,30 di oggi, domenica 19 luglio 2026. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri vincenti disponibili al momento. La lotteria permette di vincere una casa indovinando i numeri corretti. I risultati verranno pubblicati sui canali ufficiali.
Estrazione VinciCasa oggi 19 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 19 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 18 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 16 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 15 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 14 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 19 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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