Un uomo ha ammesso di essere alla guida di un'auto rossa coinvolta in un episodio non specificato. Secondo un racconto non ufficiale, aveva portato la vettura in officina per sostituire la carrozzeria, poiché era molto danneggiata. La proprietaria dell’auto, Silvana, non era soddisfatta del veicolo. La dichiarazione è stata fatta da un testimone che ha riferito di essere l’autore della guida dell’auto misteriosa.

Da un racconto apocrifo di Tom Antongini. Avevo portato l’automobile in officina per farle cambiare la carrozzeria: era ormai impresentabile e a Silvana non piaceva. Il meccanico lodò il motore, regolare come un orologio anche al minimo: “E’ un motorino delizioso. Bisognerà dargli una carrozzeria come si merita, moderna e originale. Per esempio, un siluro rosso a due posti”. “Vada per il siluro”, risposi pensando a Silvana e al suo amore per le cose originali e un po’ chiassose. Così, qualche tempo dopo, mi trovai in possesso di una magnifica automobile color fiamma, tutta cofano e ruote, con una gran poppa aguzza. Molti si voltavano a guardarla ammirati: solleticato nell’amor proprio, attiravo l’attenzione degli indifferenti marciando a scappamento aperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero io l’uomo della misteriosa automobile rossa”

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El Secreto Oculto del Vaticano que el Papa León XIV Descubrió Tras 48 Años de Silencio

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