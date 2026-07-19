Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,153 € kWh – 19 Luglio 2026
Oggi, 19 luglio 2026, il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha subito una diminuzione. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia in Italia, si attesta a 0,153 euro per kilowattora, equivalenti a 152,69 euro per megawattora. Questa cifra indica una riduzione rispetto ai giorni precedenti, riflettendo un calo nel costo dell’energia sul mercato.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 19 Luglio 2026, un valore di 0,153 €kWh (152,69 €MWh). Si tratta di un calo dell’8,5% rispetto a ieri, con una media degli ultimi 7 giorni pari a 0,161 €kWh e una media degli ultimi 30 giorni di 0,144 €kWh. Il prezzo attuale si posiziona quindi leggermente sopra la media mensile, ma resta lontano dai massimi recenti (0,170 €kWh il 16 Luglio 2026). Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per la formazione delle offerte delle principali compagnie, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crisi energetica e carenza di gas
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