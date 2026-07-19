Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 19 Luglio 2026, un valore di 0,153 €kWh (152,69 €MWh). Si tratta di un calo dell’8,5% rispetto a ieri, con una media degli ultimi 7 giorni pari a 0,161 €kWh e una media degli ultimi 30 giorni di 0,144 €kWh. Il prezzo attuale si posiziona quindi leggermente sopra la media mensile, ma resta lontano dai massimi recenti (0,170 €kWh il 16 Luglio 2026). Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per la formazione delle offerte delle principali compagnie, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,153 €/kWh – 19 Luglio 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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