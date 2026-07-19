Edizione ore 13.05 del 19 luglio
Alle 13.05 del 19 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano dedicato al calcio e allo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti e analisi su eventi recenti, con un focus particolare sulle notizie più rilevanti del giorno. La trasmissione si svolge in diretta, offrendo un quadro dettagliato delle vicende sportive più importanti.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 13/07/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 19 giugno
Leggi anche: Edizione ore 13.05 del 3 luglio
Argomenti più discussi: TG5: Edizione ore 01.00 del 13 luglio Video; Meteo.it: Meteo del 14 luglio, 13:30 Video; TG5: Edizione ore 08.00 del 13 luglio Video; TG5: Edizione ore 13.00 del 13 luglio Video.
#TgFlash Edizione del 16 luglio delle ore 13,30 • Inchiesta Corte dei Miracoli, ai domiciliari il deputato #Ars Riccardo Gallo Afflitto https://tinyurl.com/mr2tn4fw • #Scoglitti, arrestato 36enne straniero dopo aver accoltellato un suo connazionale http facebook
Si conclude la seconda edizione di UniGe Contamination Lab. #CLabbers presentano i progetti sviluppati durante il percorso dedicato a innovazione, imprenditorialità e lavoro in team. 13 luglio 2026, ore 9:30 Aula Magna, via Balbi 5, Genova x.com
Thread settimanale di reclutamento - Dal 13 luglio 2026 al 19 luglio 2026 reddit