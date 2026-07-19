Edizione ore 13.05 del 19 luglio

Notizia in breve

Alle 13.05 del 19 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano dedicato al calcio e allo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti e analisi su eventi recenti, con un focus particolare sulle notizie più rilevanti del giorno. La trasmissione si svolge in diretta, offrendo un quadro dettagliato delle vicende sportive più importanti.