Edizione ore 13.05 del 19 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.05 del 19 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso un approfondimento quotidiano dedicato al calcio e allo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti e analisi su eventi recenti, con un focus particolare sulle notizie più rilevanti del giorno. La trasmissione si svolge in diretta, offrendo un quadro dettagliato delle vicende sportive più importanti.

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