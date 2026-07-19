Che tra qualche anno possa valere anche lui 70 milioni è presto, molto presto per dirlo. Una cosa, però, la si può affermare: se continua a crescere così, il futuro sarà promettente. E poi, quando hai un fratello maggiore come Gonçalo, qualche consiglio utile in casa lo trovi di sicuro. Lourenço Ramos è il fratellino dell'attaccante portoghese e, almeno per ora, è un nome conosciuto solo dagli addetti ai lavori. Ha 14 anni (classe 2011), gioca nelle giovanili del Benfica – la stessa strada percorsa da Gonçalo –, colleziona trofei e in campo sembra divertirsi soprattutto quando c'è da saltare l'uomo. In Portogallo qualcuno si è già spinto a definirlo "il nuovo Neymar". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se la star dei Ramos fosse Lourenço? Il fratello di Gonçalo ha 14 anni e per qualcuno è "il nuovo Neymar"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Little Women | Full Unabridged Classic by Louisa May Alcott | Part 2/2 (Audiobook)

Notizie e thread social correlati

Gonçalo Ramos è indiavolato e il Milan se lo gode: ha giocato meno di quanto meritaGonçalo Ramos ha segnato il gol decisivo nel match vinto 2-1 dal Portogallo contro la Croazia, sfruttando un assist di Rafael Leão.

Gonçalo Ramos, il Psg festeggia: è la seconda cessione più ricca del club, dietro solo a NeymarIl trasferimento di Gonçalo Ramos dal Psg al Milan è considerato la seconda cessione più redditizia del club, con una cifra stimata tra 60 e 70...

Argomenti più discussi: Squadre eliminate Mondiali 2026: chi è già fuori dalla Coppa del Mondo; Trolls World Tour su Sky Cinema Family.

da 69 maysilo circle brgy. plainview a paseo reddit

E se la star dei Ramos fosse Lourenço? Il fratello di Gonçalo ha 14 anni e per qualcuno è il nuovo NeymarClasse 2011, gioca nelle giovanili del Benfica, è una star dei social e promette molto bene. Era al Mondiale con il bomber del Milan ... gazzetta.it

Milan scatenato, ufficiale Gonçalo Ramos. E per la difesa il sogno è Van DijkIl portoghese fino al 2031 Ora si passa al reparto arretrato: l’olandese del Liverpool è nei pensieri ma è difficile, più semplice Gonçalo Inacio ... msn.com