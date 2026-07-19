È QUASI FATTA! BALLANDO | BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Barbara D’Urso prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli come giurata a Ballando con le Stelle. La notizia circola da mesi, nonostante le smentite e le resistenze di alcuni. La decisione sembrerebbe ormai definitiva, anche se non è stata ufficializzata ufficialmente. La sostituzione si inserisce in un cambiamento nel cast del programma, che coinvolge anche altri ruoli. La nuova composizione del pannello di giudici sarà annunciata nelle prossime settimane.

La voce si rincorre da mesi nonostante smentite, muri, veti veri o presunti. Barbara d’Urso prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Ci pensa il bene informato Dagospia a parlarne nel dettaglio con l’ex conduttrice di Canale 5 ormai quasi ufficiale nuova giurata dello show di Milly Carlucci, al via in autunno su Rai1 al sabato sera. “ Un nuovo studio a Saxa Rubra da realizzare, un cast non ancora chiuso (al momento l’unico nome certo è quello di Aurora Ramazzotti) e una giuria da rinnovare con il passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Estate impegnativa per Milly Carlucci che lavora con il suo gruppo di lavoro alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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È QUASI FATTA! BALLANDO: BARBARA DURSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

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