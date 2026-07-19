Stasera alle 21.30 alla Versiliana, Vincenzo Salemme presenta il suo nuovo spettacolo intitolato “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro”. L’attore e regista porta sul palco un racconto della sua carriera, che si estende per cinque decenni nel mondo dello spettacolo. La serata fa parte del programma dedicato alle grandi firme e si svolge in un contesto di spettacoli dal vivo. La scena sarà allestita per accogliere il pubblico in un evento dedicato a celebrare il suo percorso artistico.

Prosegue il programma grandi firme alla Versiliana. Stasera alle ore 21.30, sarà protagonista Vincenzo Salemme, che porterà in scena il suo nuovo show “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di teatro in. e fuori nevica!”, un evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra insieme al pubblico mezzo secolo di carriera riportando in scena una delle commedie più amate del suo repertorio, scritta nel 1994 e oggi riproposta con una nuova regia e un nuovo cast. Accanto a Salemme saliranno sul palco Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, interpreti che condividono con lui il racconto della storia dei fratelli Righi: una commedia brillante e insieme delicata, capace di alternare comicità travolgente e momenti di intensa umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E fuori... continua a nevicare". Salemme e i suoi 50 anni di carriera

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