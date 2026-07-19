Donald Trump tocca la Coppa del Mondo nonostante la regola dei guanti bianchi | perché può farlo

Donald Trump ha toccato la Coppa del Mondo nonostante la regola dei “guanti bianchi” prevista dal protocollo FIFA. La norma vieta di maneggiare il trofeo senza guanti, ma in questo caso non si tratta di una concessione speciale. L’unico a infrangerla in passato è stato un influencer nel 2022, causando scalpore. La decisione di Trump di toccare il trofeo non è stata accompagnata da autorizzazioni particolari.

Il rigido protocollo FIFA presenta alcune eccezioni ma in questo caso non si tratta di una concessione fatta al Presidente degli USA. L'unico a violarlo fu Salt Bae nel 2022 e destò scalpore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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¿Todo lo que toca termina en conflicto La Copa del Mundo y el 4 de Julio bajo la lupa

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