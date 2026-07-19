Il Tottenham ha speso oltre 100 milioni di euro per acquistare Sandro Tonali dal Newcastle. La cifra rappresenta uno degli investimenti più rilevanti nel mercato internazionale in corso. La trattativa si è conclusa con questa operazione, che ha coinvolto un trasferimento significativo tra i due club.

Il mercato internazionale continua con operazioni sempre più importanti: più di 100 milioni spesi dal Tottenham per strappare Sandro Tonali al Newcastle. Altra operazione che farà e ha fatto tanto discutere è l'acquisto da parte del Chelsea del trequartista inglese Morgan Rogers. All'Aston Villa la bellezza di 117 milioni di sterline, quasi 140 milioni di euro per il club inglese. promowebapp L'attacco frontale di Zlatan Ibrahimovi? in diretta TV. Zlatan Ibrahimovi?, ancora impegnato con Fox Sports nel ruolo di opinionista dei Mondiali 2026, ha parlato così di questa operazione di mercato: > "Devono fermare questa cosa immediatamente, non è possibile che ogni giocatore valga cento milioni di sterline, sta diventando fuori controllo, a dire il vero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - "Devono fermare questa cosa": la furia di Ibrahimovic in diretta TV sul mercato

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