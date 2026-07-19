Nel quartiere Rondò di Sesto San Giovanni si sono verificati episodi di degrado, con panni stesi sulla nuova fontana e scarpe ai lati. Un residente ha richiesto un aumento dei controlli notturni per prevenire comportamenti simili. La presenza di persone che utilizzano la fontana come area di asciugatura e di abbandono di oggetti è stata segnalata come problema. La gestione del decoro pubblico è oggetto di attenzione da parte delle autorità locali.

Sesto San Giovanni (Milano), 19 luglio 2026 – Tornano le lavandaie. Non ai fontanili, ma direttamente in piazza. Con i panni stesi sul bordo della vasca ad asciugare e le scarpe lasciate ai lati. Si è svegliata con questo fermo immagine ieri piazza Trento e Trieste, fresca di restyling di appena quattro mesi e di eterni pattuglioni dei vigili. “Pensare di risolvere il degrado in città con fontane e telecamere al momento non sta ottenendo risultati”, il lamento laconico del comitato di quartiere. C’è anche chi la prende con filosofia. “Ancora non è stata scambiata per una piscina scoperta ed è già un successo”. I bivacchi . Già all’una di notte c’era una persona che stava bivaccando nella “piazza verde”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Degrado al quartiere Rondò di Sesto San Giovanni, panni stesi sulla nuova fontana. “Ci vogliono più controlli di notte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sesto San Giovanni, auto presa a bottigliate: scene ormai quotidiane nel quartiere Rondò

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Blackout prolungati, senza elettricità per ore a Sesto San Giovanni e a Rondò: «Evitate di prendere l’ascensore»

Sesto San Giovanni, urla e caos al Rondò: la maxi rissa finisce con l'aggressione agli agenti della Locale. Decine di persone coinvolteDecine di persone hanno partecipato a una rissa in via Risorgimento, nel quartiere Rondò di Sesto San Giovanni.

Si parla di: Degrado al quartiere Rondò di Sesto San Giovanni, panni stesi sulla nuova fontana. Ci vogliono più controlli di notte.

Degrado al quartiere Rondò di Sesto San Giovanni, panni stesi sulla nuova fontana. Ci vogliono più controlli di nottePiazza Trento e Trieste ancora al centro delle polemiche sulla sicurezza e sul decoro. Residenti furiosi ma il sindaco Di Stefano assicura pugno duro contro gli incivili ... ilgiorno.it

Sesto, lame e droga al Rondò: l’ex quartiere bene diventato rione criminaleRisse quotidiane e degrado. Ancora in ospedale il 19enne ricoverato venerdì sera: fermati tre egiziani ... msn.com