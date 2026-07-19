Cucurella Kimmich Hakimi e | Cafu sceglie il miglior terzino del Mondiale

Da video.gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex difensore brasiliano ha indicato il miglior terzino del Mondiale 2026 tra Cucurella, Kimmich, Hakimi e Porro. La scelta si basa sulle prestazioni mostrate durante il torneo. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla motivazione o sui criteri di selezione.

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L'ex difensore brasiliano Carlos Cafu sceglie il miglior terzino del Mondiale 2026: il suo vincitore tra Cucurella, Kimmich, Hakimi e Porro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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