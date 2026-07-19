Un mediatore culturale presso la questura di Siena è stato coinvolto in un caso di corruzione. Si sarebbe fatto consegnare denaro da immigrati irregolari in cambio di facilitazioni per il rilascio di permessi di soggiorno, anche senza i requisiti necessari. L'indagine ha portato alla luce un sistema illecito che coinvolgeva il mediatore e un’attività di pagamento illecito legata alla gestione delle pratiche di immigrazione.

Agevolava il rilascio di permessi di soggiorno anche agli irregolari che non avevano i requisisti in cambio di soldi. E dietro l'ennesimo business dell'immigrazione c'era il mediatore culturale dell'ufficio immigrazone della questura di Siena. L'inchiesta ha coinvolto un 27enne di origini indiane residente in provincia di Frosinone, arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento alla permanenza nel territorio dello Stato. Denunciati altri 7 stranieri, età tra i 27 e i 53 anni, di nazionalità indiana e pakistana, accusati a vario titolo per aver assunto la funzione di intermediari ovvero per aver effettuato o promesso pagamenti per il rilascio dei permessi di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così il mediatore culturale della questura intascava soldi dagli immigrati irregolari

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