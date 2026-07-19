Durante la quindicesima tappa del Tour de France 2026, Jonas Vingegaard è caduto a 21 chilometri dal traguardo e si è fratturato la clavicola destra. La corsa ha subito una svolta, lasciando il leader infortunato e aprendo nuove possibilità tra i favoriti. Nel frattempo, in una squadra concorrente, un corridore ha assunto il ruolo di capitano, anche se il trend generale tra le squadre sembra essere in calo.

Il Tour de France 2026 ha cambiato fisionomia dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, che è caduto a ventuno chilometri dal traguardo della quindicesima tappa e ha rimediato la frattura della clavicola destra. Il danese occupava il secondo posto in classifica generale con un distacco di 4’30” dallo sloveno Tadej Pogacar: vero che il Campione del Mondo aveva ipotecato la conquista della sua quinta Grande Boucle, ma l’alfiere del Team Visma Lease a Bike sembrava poter essere l’unico in grado di inventarsi qualcosa e di provare a rimescolare le carte nell’ultima settimana. Il tanto desiderato duello, di cui si è a lungo manifestato alla vigilia,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia al Tour de France con il ritiro di Vingegaard. Piganzoli ‘capitano’ in Visma, ma il trend è in calo…

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