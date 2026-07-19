Antonio Conte resta senza panchina, una situazione che si protrae da tempo. L’allenatore chiede autonomia totale, sottolineando che il problema non riguarda solo le risorse economiche, ma anche la gestione del suo ruolo. La sua assenza sul campo si fa sentire e, nel lungo periodo, diventa difficile da sostenere. La sua condizione attuale appare come uno spreco, in un momento in cui il calcio cerca continuità e risultati.

C’è un’immagine che stona con l’estate del calcio: quella di Antonio Conte fermo, in panchina solo nel senso di non averne una. A rifletterci è Alessandro Vocalelli in un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, che parte da una provocazione: possibile che il tecnico più vincente resti “in poltrona”? La provocazione: come se Sinner si fermasse un anno. Il paragone è spiazzante. “È come se Sinner oggi annunciasse non di voler saltare un grande appuntamento, ma di aver deciso di star fermo per dodici mesi”, scrive Vocalelli. “ È come se la Ferrari, magari per stanchezza o mancanza di forti motivazioni, decidesse di disertare la Formula 1 per un’intera stagione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte fermo è uno spreco, ma non è solo una questione di soldi, chiede autonomia totale. E alla lunga diventa faticoso da gestire

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