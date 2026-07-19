Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono compilare la domanda per le 150 preferenze di supplenza. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è necessaria. Le sessioni sono pensate per aiutare a completare correttamente la procedura di inserimento delle preferenze. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono rivolte a chi desidera ricevere assistenza durante la compilazione.

Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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