Sono state consegnate a Senigallia 24 automobili destinate ai gruppi di protezione civile dei Comuni marchigiani colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022, che provocò tredici vittime e danni diffusi. Le vetture sono state assegnate ai servizi di emergenza delle zone più colpite dall’evento meteorologico. La consegna si inserisce in un intervento di supporto alle attività di soccorso e gestione delle emergenze nelle aree interessate.

Sono state consegnate ieri a Senigallia le 24 automobili destinate ai gruppi di protezione civile dei Comuni marchigiani più colpiti dall’ alluvione del 15 settembre 2022, quando le piene del Misa e del Nevola causarono tredici vittime e danni ingenti in decine di centri. I mezzi sono stati acquistati con i fondi di una sottoscrizione promossa da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, alla quale lavoratori e imprese hanno contribuito cedendo una quota delle proprie retribuzioni: la raccolta ha superato complessivamente gli 800mila euro. Una parte delle risorse, circa 200mila euro, era già stata impiegata a Urbino per riaprire il collegamento stradale tra lo studentato e l’ateneo Carlo Bo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consegnate 24 automobili per la protezione civile dei Comuni alluvionati

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