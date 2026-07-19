Dopo le ferie, il presidente della commissione Controllo e Garanzia ha convocato le società partecipate, tra cui Consiag, Plures, Estra, Pratofarma, Firenze Fiera e Sori. L’obiettivo è verificare le attività e il rispetto delle procedure da parte di queste aziende pubbliche. La riunione si concentra sulla ripresa delle operazioni e sul rispetto delle normative interne. Nessuna decisione è stata comunicata, ma l’incontro mira a monitorare lo stato di avanzamento delle attività delle partecipate.

L’appello è presto fatto: Consiag, Plures, Estra, Pratofarma, Firenze Fiera, Sori e altre partecipate. Tutte società convocate alla ripresa post ferie dal presidente della commissione consiliare Controllo e Garanzia Aldo Godi. Riflettori accesi su strategie, investimenti, obiettivi. Ma anche attenzione al perimetro dell’assessorato alla Sicurezza e valutazione della proposta di istituire una Commissione ad hoc su legalità e decoro. Inoltre monitoraggio continuo del programma di governo cittadino. Aldo Godi è entrato pienamente nel ruolo di timoniere di una delle commissioni più importanti: "A cosa serve questa commissione? - aveva detto all’insediamento - Potrei rispondervi con l’articolo di regolamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione Controllo e garanzia. Godi stila il calendario post ferie. Riflettori puntati sulle partecipate

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