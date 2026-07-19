Comitato Fisi Lazio e Sardegna | Ruggeri confermato presidente

Nell’aula del Palazzo delle Federazioni del Coni si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna. Stefano Longo, vice presidente vicario della FISI nazionale, ha presieduto l’incontro. Durante l’assemblea sono stati rinnovati il presidente, i consiglieri e il revisore dei conti per il quadriennio 2026-2030. Ruggeri è stato confermato alla presidenza.

Nell'istituzionale sede del Palazzo delle Federazioni del Coni si è svolta l'Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna, presieduta dal vice presidente vicario della FISI nazionale Stefano Longo, per il rinnovo delle cariche di presidente, consiglieri e revisore dei conti per il quadriennio 20262030. Candidati alla presidenza Andrea Ruggeri, presidente uscente ed Andrea Caloro, già consigliere del Comitato. Voti accreditati 491 per un totale di 73 votanti. Il verdetto dello scrutinio ha confermato alla presidenza Andrea Ruggeri che ha ottenuto 308 voti (62,73 %) mentre sono state 183 (37,27 %) le preferenze per Andrea Caloro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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