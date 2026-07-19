Gel e spray a effetto ghiaccio sono prodotti popolari per alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe durante l’estate. Questi prodotti, con azione cooling, contengono attivi che favoriscono il ritorno venoso, offrendo una sensazione di leggerezza duratura dai piedi verso le cosce. Sono indicati per chi cerca sollievo immediato e momentaneo, spesso utilizzati prima di attività prolungate o in condizioni di caldo intenso.

Ad azione cooling, si arricchiscono di attivi pro-circolatori che aumentano il ritorno venoso, dando una sensanzione di leggerezza reale e prolungata dai piedi in su +++dropcap Si dice «mal comune mezzo gaudio» e, forse, mai alcun detto fu più azzeccato quando si parla di estate e gambe pesanti. Problematica che, secondo le stime, interessa una donna su due, quella del gonfiore e della sensazione di pesantezza agli arti inferiori durante i mesi più caldi è così diffusa da aver reso la ricerca del miglior defaticante gambe una missione personale per molti che convivono con questo fastidio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come avere gambe più leggere grazie ai gel e spray a «effetto ghiaccio» indispensabili per l'estate

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She was a feared business queen until he saw her loneliness—and she lost control for him.

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