A Grottammare e Venarotta, allo Chalet Baloo, si è celebrato il 25° anniversario della colonia estiva avviata nel 2001. L'iniziativa ha permesso a molte famiglie dell'entroterra di conoscere e frequentare la costa negli ultimi 25 anni. La cerimonia ha ricordato il legame duraturo tra le due località, nato attraverso questa attività estiva. Nessun dettaglio su partecipanti o eventi specifici è stato fornito.

Grottammare e Venarotta hanno celebrato allo Chalet Baloo l’anniversario del rapporto nato nel 2001 grazie all’esperienza della colonia estiva, che negli anni ha permesso a numerose famiglie dell’entroterra di conoscere e frequentare la costa. I 25 anni di incontri e amicizia sono stati celebrati alla presenza dei sindaci Alessandro Rocchi e Fabio Salvi. Uno dei momenti più sentiti è stato dedicato alla memoria di Guglielmo Frattari, tra i promotori dell’iniziativa che diede origine al legame tra le due comunità. Il suo contributo è stato ricordato anche attraverso le parole dei figli, intervenuti durante la cerimonia per raccontarne l’impegno e l’attenzione verso le famiglie di Venarotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colonia estiva, un legame che dura da 25 anni

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