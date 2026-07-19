Che ci faccio qui | anticipazioni e streaming della puntata di oggi

, 19 luglio. Questa sera, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Domenico Iannacone racconta le fragilità e le possibilità, tra memorie che si spengono e, sorprendentemente, si riaccendono. Tre storie, tre visioni diverse della mente umana, che smontano stereotipi e ricompongono con delicatezza il valore della coscienza, della conoscenza, della memoria. Tre traiettorie diverse, un unico sguardo: quello che vede nella mente non solo un organo, ma un luogo vivo, che resiste, si trasforma, fiorisce. 🔗 Leggi su Tpi.it

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CHE CI FACCIO QUI - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026 SU RAI TRE

Temi più discussi: Cosa va in onda al posto di Report su Rai 3; L'umanità che solo Domenico Iannacone è ancora capace di mostrare; Rai 3, Che ci faccio qui stasera incontra Elena Sodano, fondatrice dell’associazione Ra.Gi; Iannacone con Che ci faccio Qui al posto delle repliche di Report: Ho parlato con Ranucci, sono amareggiato.

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Iannacone con Che ci faccio Qui al posto delle repliche di Report: Ho parlato con Ranucci, sono amareggiatoHo parlato con Ranucci, prendere quel posto mi ha amareggiato, così Domenico Iannacone ha commentato la decisione Rai di sostituire le repliche ... fanpage.it