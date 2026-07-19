Centro sportivo Napoli De Laurentiis ha deciso | sorpasso improvviso

Da spazionapoli.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha scelto Afragola come sede del nuovo centro sportivo, superando Monterusciello. Secondo fonti, ci sono stati contatti diretti tra il dirigente e il sindaco del Comune interessato. La decisione è stata comunicata attraverso incontri e discussioni con le autorità locali, evidenziando una preferenza improvvisa rispetto alle opzioni precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma la scelta sembrerebbe ormai definitiva.

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De Laurentiis accelera sul nuovo centro sportivo: Afragola ha sorpassato Monterusciello nelle preferenze del presidente secondo Carlo Alvino, con contatti intensi tra il numero uno azzurro e il sindaco Gennaro Giustino. Napoli, Afragola in pole position per il centro sportivo. La corsa all’area che ospiterà la nuova struttura ha registrato un capovolgimento netto. Fino a giugno Monterusciello deteneva il vantaggio, grazie a colloqui consolidati con l’amministrazione locale. Le ultime settimane hanno però modificato gli equilibri. Aurelio De Laurentiis ha intensificato i contatti con il primo cittadino di Afragola, spostando il baricentro della trattativa verso il comune della provincia napoletana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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