Un uomo è stato arrestato dopo aver scritto sui social che l’italiano “è ormai esasperato” e che rappresenta ancora un nemico di “classe”. Le autorità hanno identificato e fermato il soggetto, che aveva pubblicato commenti con queste affermazioni. La polizia ha confermato l’arresto, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali accuse o motivazioni. Nessuna connessione è stata trovata con altre persone o eventi.

Mario Roggero non è il Travis Bickle di Taxi driver. Non è il giustiziere della notte nevrotico interpretato magistralmente da Robert De Niro. Non è un eroe né un anti-eroe. È semplicemente un cittadino esasperato di fronte all’arbitrio di chi ha invaso con la violenza la sua attività, mettendo in grave pericolo la sua famiglia e attentando al lavoro frutto di anni di sacrifici. La sua reazione contro i malviventi, con lo strascico di sangue che è costato la vita a due di questi e che ha rovinato anche la sua di vita (azione di cui si è pentito), è oggetto di una condanna in Cassazione. Ne prendiamo atto con un certo smarrimento, limitandoci ad osservare che 14 anni e 9 mesi di carcere a un settantaduenne corrispondono a una condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - C’è chi non abbandona l’italiano esasperato. E chi ne fa (ancora) un nemico “di classe”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Juventus e i classe 2004: tra chi se ne è andato e chi potrebbe arrivareUn talento classe 2004 della Fiorentina è stato inserito tra i possibili obiettivi di mercato.

Perugia, Monopoly centro storico: chi apre, chi chiude e chi fa shopping di locali storiciNel centro storico di Perugia, le attività commerciali aprono e chiudono con un ritmo che sembra lento ma costante.

Argomenti più discussi: Case per le persone, non per il mercato; Chi è Flavio Cobolli: bio e carriera | Tennis; Davide Di Fabio, l'essenza dell'alta cucina italiana e l'effetto pomodoro-basilico; Rapporto AI Aspen 2026: adozione, costi e sfide per l’Italia.

Povertà di trasporto Tre italiani su quattro non snobbano il trasporto pubblico — semplicemente, dove vivono, non esiste un'alternativa reale all'auto. Il motivo è strutturale, non politico. Il trasporto pubblico tradizionale funziona con una sola variabile: la densità x.com

Caccia a chi abbandona rifiuti ingombranti, 400 sanzioni a Genova, un aumento del 270%C’è chi viene colto in flagranza, mentre accatasta i vecchi mobili dei genitori defunti in piena notte accanto ai cassonetti. Chi abbandona detriti (anche tonnellate) e scarica il camioncino lontano ... genova.repubblica.it