Durante un controllo in una masseria nella periferia di Catania, i Carabinieri hanno sequestrato un fucile, munizioni e circa 70 chili di formaggi realizzati illegalmente. L’operazione è avvenuta nel quadro di attività di prevenzione e contrasto alle attività illecite nella zona. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità. La masseria è stata sottoposta a sequestro, e i militari continuano le indagini sulla provenienza delle armi e dei prodotti alimentari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nella periferia di Catania. Un controllo mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, del personale dell’ ASP di Catania e dei Vigili del Fuoco, ha portato alla scoperta di diverse irregolarità all’interno di una masseria situata nel quartiere Monte Po’. L’attività si è conclusa con la denuncia di un uomo di 54 anni e del figlio di 22 anni all’Autorità Giudiziaria. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Trovati un fucile e 72 cartucce senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, controlli in una masseria di Monte Po’: sequestrati fucile, munizioni e 70 chili di formaggi prodotti illegalmente

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