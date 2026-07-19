Caso Orlandi Il Foglio ironizza e parla di grattachecche estive Peronaci Corriere replica |   Così si dileggia il giornalismo Quando vuoi ti offro uno spritz

Il caso Orlandi torna al centro delle polemiche con un exchange tra giornalisti. Il Foglio ironizza chiamando le ultime indiscrezioni “grattachecche” estive, mentre Peronaci del Corriere replica criticando il tono e proponendo un aperitivo. La discussione si concentra sulle recenti dichiarazioni e sulle voci che circolano attorno al “cerchio che si stringe” su un presunto coinvolgimento. Nessun dettaglio legale o nominativo viene menzionato, solo commenti e provocazioni tra professionisti.

Sul caso Orlandi e sul “cerchio che si stringe su Accetti” ci mancava una vibrante polemica estiva tra giornalisti. L’ex fotografo, da sempre legato alla sparizione delle due quindicenni nel 1983, incredibilmente ignorato in quanto considerato mitomane, è stato interrogato per sei ore nella caserma dei carabinieri a Roma, alla presenza del pm Stefano D’Arma. Questo nell’ambito dell’inchiesta aperta a inizio 2024 dalla Procura a Roma, in contemporanea a quella avviata dalla giustizia vaticana e dalla Commissione d’inchiesta bicamerale, con i buoni propositi bipartisan dei politici. Lo scontro tra giornalisti parte dall’ironia con cui Il... 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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