Calcio a 5 ’Special’ La Sammartinese sul tetto d’Italia

La squadra di calcio a 5 “Special” della Sammartinese ha vinto il titolo nazionale durante le finali a Cesenatico il 4 e 5 luglio. I neroverdi, allenati da Gabriele Mora, hanno conquistato il primo posto dopo aver disputato le partite decisive in questa competizione organizzata dal Csi. La vittoria li ha portati sul tetto d’Italia in questa disciplina.

Ci sono i ragazzi della Sammartinese sul tetto d’Italia nel calcio a 5 "Special" del Csi. I neroverdi guidati da mister Gabriele Mora hanno conquistato il titolo tricolore alle finali che si sono svolte a Cesenatico il 4 e 5 luglio. Un percorso netto cominciato col dominio nel campionato provinciale (primo posto con un pari e tutte le altre gare vinte), proseguito col successo nei Regionali di Formigine (battute Forlì in semifinale e Bologna in finale) e suggellato nella due giorni romagnola in cui la "Samma" ha dominato a punteggio pieno il girone a 6 squadre battendo i bergamaschi del Sarnico (7-1), lo Sportinsieme Castellarano (4-0), la Fondazione Pia Casa Villa Angela Catania (6-2), i Canarini Modena 2-1 e gli Insuperabili Roma per 9-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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