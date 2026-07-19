Durante la seconda batteria del Palio di Bientina, un cavallo e il suo fantino sono caduti. Il cavallo, chiamato Fizzamia, è stato poi portato via dall’ambulanza veterinaria. L’incidente si è verificato in prossimità della linea di partenza. Non ci sono notizie di feriti gravi, ma l’evento ha causato momenti di tensione tra il pubblico e i partecipanti. La corsa è stata sospesa subito dopo l’incidente.

Bientina (Pisa), 19 luglio 2026 – Attimi di paura al palio di Bientina, durante la seconda batteria. Cade il fantino e il cavallo, Fizzamia, della contrada Guerrazzi, con il fantino Alessandro Cersosimo. Appena finita la batteria, è stato necessario il pronto intervento degli operatori del seggio per prestare le prime cure al cavallo, insieme all'ambulanza veterinaria che ha portato il cavallo alla clinica di San Rossore. Che hanno prontamente messo in sicurezza l'animale; secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’animale sarà operato ma non dovrebbero esserci conseguenze particolarmente gravi e sarebbe escluso il rischio di abbattimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caduta al Palio di Bientina, cavallo portato via dall’ambulanza veterinaria

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